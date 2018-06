Rally di Montagna Mtb, l'Italia finalmente piazza il suo acuto nella terza tappa

L'Italia finalmente piazza il suo acuto nella terza tappa della nona edizione del Rally di Romagna - Gyproc Saint Gobain di mountain-bike andato in scena a Riolo Terme. Dopo i due successi nelle prime due tappe - sabato, nella frazione di 60 chilometri (1900 metri di dislivello) - il tedesco Felix Fritzsch (Focus Rapiro Racing Team) si è dovuto accontentare del 2° posto, battuto in volata dal portacolori del Bottecchia Factory Team Armin Dalvai, sempre sul podio fino a sabato. Sul terzo gradino del podio lo spagnolo del Gobik Factory Team David Muntaner, secondo nel prologo d'apertura e quarto venerdì. Per quanto riguarda gli italiani, da segnalare l'ottavo posto di Christian Fabbri (Team Passion Faentina), ieri settimo, e il decimo di Giorgio Rossini (Asd Crazy Team). Tra le donne, la tedesca Cemile Trommer (Focus Rapiro Racing Team) vince la gara femminile (36ª assoluta) consolidando il suo primato nella classifica di categoria. Domenica ci sarà la tappa regina del Rally, la prima "Ultramarathon di Romagna - Aken", valida anche come campionato nazionale Acsi.