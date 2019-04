Ravenna a caccia di punti: la ricerca della matematica dei playoff passa da Verona

La ricerca della matematica, e della migliore posizione possibile in ottica playoff passa da Verona in casa Virtus. Un avversario con il quale i giallorossi hanno già pagato uno scotto importante perdendo per 1-0 grazie al goal di Trainotti sugli sviluppi di un corner in una delle prestazioni più opache della stagione. Una voglia di riscatto che sicuramente rappresenterà una motivazione aggiuntiva per gli uomini di Foschi, ritornati finalmente dopo mesi ad allenarsi a pieno organico. Il tecnico infatti potrà contare oltre che su Boccaccini che ha scontato i due turni di squalifica su Pellizzari, che dopo le noie fisiche alla schiena, in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo alla ricerca della migliore condizione atletica.

L’avversario sei giornata è la Virtus Verona che sta vivendo un momento di forma importante ed è reduce da ben 8 risultati utili consecutivi, tra i quali spiccano le vittorie contro Lanerossi Vicenza e Feralpisalò, squadre con ben altre ambizioni rispetto ai veronesi, un filotto di punti che ha portato la squadra allenata la Luigi Fresco in una posizione che offre un panorama più ottimistico nei confronti della lotta per mantenere la categoria, obiettivo dei rossoblu. La rosa a gennaio è stata rinforzata con gli arrivi di Nolè e Polverini reduci dal fallimento Pro Piacenza, da Giorico centrocampista del Carpi e da Onescu del Bisceglie, tutti giocatori che sono entrati rapidamente nello schieramento titolare e che da subito hanno dato un prezioso contributo alla causa.

“Non pensiamo che giocare con la Virtus sia più semplice che giocare contro il Pordenone - ammonisce Luciano Foschi - a discapito dalla classifica sono una squadra organizzata, con qualità che è riuscita a battere Feralpisalò e mettere in grossa difficoltà l’Imolese ad esempio. Il fattore agonistico sarà determinante, perché loro cercheranno in casa i punti che servono per salvarsi. Dobbiamo farci trovare pronti da questo punto di vista e vogliamo fare valere le nostre qualità, quanto di più abbiamo fatto rispetto a loro in questo campionato. In settimana abbiamo lavorato molto bene, e spero che lo spirito che ho visto in settimana sia messo sul campo domani per potere tirare fuori la prestazione che ci serve per fare risultato.”