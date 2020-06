Calcio, impresa non riuscita al Benelli: il Ravenna retrocede in serie D

Impresa non riuscita: anche nella gara di ritorno il Ravenna è crollato in casa, allo stadio Benelli, contro il Fano. Il match era fondamentale, essendo valevole per il ritorno dei playout di serie C 2019-2020. Non è bastato l'addio all'allenatore Foschi, sostituito per la preparazione alla gara di martedì dal tecnico degli Allievi nazionali Claudio Treggia: i giallorossi, che nella gara di andata avevano già incassano due gol, hanno subito un'altra rete di Carpani, retrocedendo così in serie D a tre anni dall'ultima volta. Il gol al 33' del primo tempo: ripartenza di Barbuti che galoppa fino a servire in mezzo Carpani che non ci ha pensato due volte a freddare Cincilla. Nella ripresa il Ravenna si è fatto pericoloso solo nei minuti finali: all'82' con una botta su punizione dai 30 metri di Giovinco e tre giri di lancette più tardi con un colpo di testa di Mokulu respinto dall'estremo difensore Viscovo.

