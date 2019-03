Ravenna Calcio, ufficializzato il rinnovo di Mister Foschi fino al 2021

La società Ravenna Fc tramite il Direttore Generale Claudia Zignani ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Luciano Foschi e del suo staff, che resterà alla guida della squadra giallorossa fino al termine della stagione 2020/21.

“Abbiamo individuato in mister Foschi la persona ideale per potere portare avanti la nostra filosofia societaria - spiega il direttore Zignani - Al di là dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, Foschi e il suo staff hanno dimostrato di essere le persone giuste per potere lavorare su un progetto di valorizzazione dei giovani. Questo rinnovo è un importante segnale di continuità e di programmazione, che premia un mister che ha saputo gestire e fare crescere nel migliore dei modi la rosa messa a disposizione dal direttore sportivo Sabbadini, con l’obbiettivo comune di potere in futuro inserire sempre più ragazzi del nostro settore giovanile".

Molto contento ovviamente mister Foschi: “Il rinnovo mi gratifica particolarmente perchè la scelta al di la dell’aspetto tecnico riguarda l’aspetto personale. Ho accettato senza esitazioni l’offerta della società, perchè ho sempre messo davanti a tutto i rapporti umani. Quest’anno i rapporti con Presidente, D.G. e D.S., ma con tutta la società in generale sono idilliaci, e io sono contento di potere continuare a lavorare in questo contesto. Adesso ci concentriamo sul proseguimento di questo campionato che vogliamo finire ancora meglio di quanto stiamo già facendo. Allo stesso tempo ci stiamo già guardando intorno per la prossima stagione".