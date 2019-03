La prima edizione del 'Ravenna cross triathlon': tra gare, natura e divertimento

Il triathlon è una delle discipline sportive emergenti degli ultimi anni, un po’ ovunque. Il suo fascino deriva dall’indiscutibile validità della prova sportiva (che unisce, senza soluzione di continuità, nuoto, ciclismo e podismo) e dalla possibilità di essere praticato in ambienti naturali di grande suggestione, prevalentemente in mezzo al verde (oltre che al mare). Disciplina olimpica ormai da un ventennio (la prima edizione fu Sydney 2000), il triathlon ha ottenuto un ulteriore grande fama grazie al successo del circuito mondiale “Ironman”, che accentua le distanze delle tre prove e quindi lo sforzo fisico dei partecipanti. Un evento che, nelle ultime due estati, ha coinvolto anche le spiagge romagnole, con migliaia di partecipanti e un’enorme attenzione mediatica verso il mondo degli sport di ”endurance”.

La prima edizione del Ravenna Cross Triathlon

A partire dall’estate 2019 anche i Lidi Nord di Ravenna ospiteranno, per la prima volta, il triathlon. Il Ravenna Cross Triathlon De Stefani Mercedes & Monster è stato inserito nel circuito ufficiale Terre di Triathlon, nonché nel calendario ufficiale della Tri-Cup Emilia Romagna: ed è uno degli eventi sportivi di punta previsti per il 2019 dal Comune di Ravenna, anche con il supporto della locale Pro Loco e della CNA. Lo speaker ufficiale dell’evento sarà Dario Nardone, triatleta, giornalista e mental coach. La gara si terrà al Romea Beach di Marina Romea, in viale Italia 129, nella mattina di domenica 1 settembre, con partenza alle 10 e arrivo previsto per le 12.30. La spiaggia nr. 28 di Marina Romea (Romea Beach) ospiterà una tre giorni dedicata al mondo delle due ruote, bike shows&sport events, proprio da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. L’attenzione sarà sulla mobilità sostenibile (Bentec E-motion), la bellezza del territorio (mare, valle e pinete) e il “wellness” inteso sia come turismo esperienziale in un contesto territoriale unico che come “lo star bene” grazie alla pratica sportiva. Nella serata di venerdì 30 agosto ci sarà la notturna “Ride by night”, tutti insieme in mountain bike nelle valli e nelle pinete al tramonto del sole con partenza dal Romea Beach.

Le caratteristiche della gara

Partecipazione individuale oppure a squadre nella modalità staffetta; Percorso Triathlon Sprint: 750 mt a nuoto in mare, 16 km in mountain bike fra valli e pinete, 5 km di corsa fra spiaggia, valle e pinete; Iscrizione on line, presso il Radio International Store in piazza Kennedy a Ravenna, presso il punto vendita Outdoor and Trekking store in via Trieste a Ravenna, presso Radio Bologna International in via Triumvirato a Bologna; costo di iscrizione individuale 45 euro a persona mentre per la squadra (max 3 atleti) 75; per chi si dovesse iscrivere entro il 30 giugno 2019 in regalo il kit gourmet (il meglio del “made in Italy”) e la tariffa agevolata da 35 euro individuale e 60 euro per la squadra, chiusura iscrizioni il 25 agosto 2019.

La medaglia per il Ravenna Cross Triathlon

La ciliegina sulla torta sarà la medaglia concepita per la premiazione dell’evento “Ravenna Cross Triathlon” che vuole rappresentare un forte legame tra sport e territorio. La realizzazione di questa medaglia, infatti, si ispira alla tradizione della nostra città, ovvero all’arte musiva. La tecnica di esecuzione è quella originale bizantina, con tessere tagliate a mano e l’utilizzo di smalti vetrosi, ori e marmi. Il disegno richiama simbolicamente le tre discipline del Triathlon: nuoto, ciclismo e corsa. Il fondo è diviso in due campi, azzurro e bianco, il primo é il nostro mare pronto ad accogliere le bracciate degli atleti, il secondo rappresenta la terra- teatro di ciclismo e corsa. Vi è inoltre un riferimento al logo della manifestazione nelle tessere del bordo esterno, formato dai colori, blu - rosso - verde, che rappresentano le tre discipline.