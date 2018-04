Ravenna Fc Academy, buona chiusura per Giovanissimi Regionali e Under 13 Pro

A riposo, come da calendario, Under 17 e Under 15 nazionali – torneranno in campo per l’ultima giornata dei rispettivi campionati domenica 29 aprile (ore 15.30 a Fosso Ghiaia) ospitando l’Albinoleffe – sono scese in campo, invece, le formazioni dei Giovanissimi Professionisti Regionali e dell’Under 13 Pro per gli ultimi impegni agonistici previsti dal calendario.

GIOVANISSIMI PROF. REG. La squadra di Carano chiude il suo campionato con due partite di grande spessore. Contro la Spal nel turno del 15 aprile, con una bella prova d’orgoglio e di carattere, i giallorossi riescono nell’impresa di recuperare 2 reti e di impattare 2-2. Gli estensi chiudono il primo tempo con il doppio vantaggio; i giallorossi, caricati anche dalla prodezza di

Filipponi che nella prima frazione para un rigore, nella ripresa raggiungono il pareggio con Mazzavillani e Sabbadini. Nel match di domenica a Carpi, invece, i giallorossi escono sconfitti di misura (2-1) disputando una buona partita. Si decide tutto nei primi minuti della ripresa, ed è ancora Sabbadini ad entrare nel tabellino dei marcatori firmando il momentaneo pareggio.

Il tabellino di domenica 15

Ravenna-Spal 2-2

RAVENNA: Filipponi, Bezzi, Gabelli (1’ st Ismaili), Fedozzi (1’ st Allushaj), Parisi (8’ st Marangon), Maioli, Cavalieri d’Oro (1’ st Mazzavillani), Ciani (8’ st Pomicetti), Sabbadini, Andreani, De Cesare (8’ st Cianciulli). A disp. : Carotenuto. All.: Carano.

SPAL: Luce, Pansini (1’ st Marku), Ottoboni (1’ st Catozzo), Scabin, Bosio (1’ st Frignani), Rosso, Davo, Ardizzoni, Pergolini, Lodato (1’ st Malagutti), Chinappi. A disp.: Mafalda, Gobbo, Moretti, Contiliano, Baglietti. All.: Camanzi.

ARBITRO: Sangiorgi di Ravenna.

RETI: 3’ pt Chinappi, 34’ pt Ardizzoni, 7’ st Mazzavillani, 24’ st Sabbadini.

NOTE: Ammoniti: Gabelli, Bezzi, Allushaj, Ancora.

Il tabellino di domenica 22

Carpi-Ravenna 2-1

CARPI: Iemmi, Cresti (28’ st Zaccariello), Lolli (18’ st Wu), Gollini, Vitiello, Martagni, Falceri (10’ st Malagoli), Brushi (10’ st Teodosio), Soragna (10’ st Meschiari), Arcopinto (20’ st Allegra), De Marino (1’ st Moutassime). A disp.: Cacchioli, Messi. All.: Bertoni.

RAVENNA: Filipponi (20’ st Carotenuto), Bezzi, Maioli (25’ st Melini), Fedozzi (1’ st Cavalieri d’Oro), Marangon (12’ st Parisi), Ismaili, De Cesare (1’ st Montanari), Ciani (20’ st Ravaioli), Sabbadini, Andreani, Cianciulli (1’ st Allushaj). A disp.: Gabelli. All.: Carano.

RETI: 1’ st Moutassine, 5’ st Sabbadini, 8’ st Lolli.

UNDER 13 PRO Periodo di straordinari per l’Under 13 Pro del Ravenna, costretto a scendere in campo tre volte in undici giorni per completare il quadro dei recuperi, con tre trasferte in terra emiliana, che hanno portato un netto successo a Modena, un pareggio a Parma, sul campo della seconda in classifica, grazie ad una perfetta disposizione in campo e ad una gara grintosa e accorta, e una sconfitta a Sassuolo contro la capolista.

I tabellini

Modena-Ravenna 1-3

MODENA: Manzitti, Ghelfi, Zuccarini, Bonvicini, Gargano, Khachchane, Balzano, Amici, Magnani Borea, Masuzzo, D’Angelo. Subentrati al 1’ st: Grazia, Calabrò, Borelli.

RAVENNA: Miserocchi, Scicchitano, Fomete, A. Carrozzo, Trocchia, Mizeqary, F. Carrozzo, Calandrini, Tampieri, Casadei, Vinci. Subentrati al 1’ st: Padoan, Ravaglia, Dottori, Passanisi, Simoni, Correnti, Montalti, Angelini. All.: Stefani.

RETI RAVENNA: 2 Trocchia, 1 Vinci.

Sassuolo-Ravenna 5-0

SASSUOLO: Leonardi, Tinarelli, Pozzi, Pivetti, Piovani, Dibitonto, Rovatti, Petrosino, Crispino, Bruno, Opoku. Subentrati al 1’ st: Scacchetti, Zaniboni, Manzotti, Campani, Baisi, Porro, Thea, Scortichini. All.: Morselli.

RAVENNA: Miserocchi, Dottori, Civinelli, A. Carrozzo, Ravaglia, Mizeqary, F. Carrozzo, Simoni, Pizzardi, Correnti, Antonini. Subentrati al 1’ st: Padoan, Trocchia, Fomete, Scicchitano, Calandrini, Cerelli, Montalti, Vinci. All.: Stefani.

Parma-Ravenna 0-0

PARMA: Niang, Gandolfi, Ravanetti, F. Lorenzani, Folli, John Victor, Russo, Rouiched, Ghillani, Legati, Mbaye. Subentrati al 1’ st: Cavalli, Cecchi, Cruoglio, T. Ferrari, Benassi, Dattaro, Poerio. All.: Manarin.

RAVENNA: Miserocchi, A. Carrozzo, Civinelli, Myzeqari, Trocchia, Padoan, Dottori, Cerelli, Tampieri, Simoni, Fomete. Subentrati al 1’ st: Ravaglia, Scicchitano, Casadei, Correnti, Passanisi, Angiolini, Montalti, Pizzardi. All.: Stefani.

Hanno, invece, già concluso il loro campionato la squadra degli Allievi provinciali (12 vittorie in altrettante gare nella fase invernale e 6 vittorie e un pareggio nella fase primaverile), e quella dei Giovanissimi provinciali che dopo una fase autunnale senza macchie (13 vittorie su 13) nella fase primaverile ha avuto qualche “distrazione” chiudendo comunque con un bilancio di 6 successi, 3

pareggi e una sola sconfitta. Entrambe le squadre ora sono impegnate in una serie di tornei.