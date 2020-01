Il Ravenna abbraccia Caidi: gol pesantissimo che vale tre punti nello scontro diretto

Un abbraccio di gruppo, liberatorio. Il Ravenna ritrova la vittoria che mancava dal derby del 3 dicembre scorso contro il Rimini e torna a muovere una classifica che aveva visto la compagine giallorossa precipitare al quintultimo posto in classifica, in piena zona play out. A decidere la sfida del Benelli contro la Fermana è stato Caidi al 56' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il primo tempo ha visto un maggior numero di occasioni per la compagine ospite, ma la svolta è arrivata al 33' con l'espulsione di Mane.

Con l'uomo in più i bizantini hanno trovato maggiore impulso nella manovra offensiva, premiato col gol che consente alla squadra di mister Luciano Foschi di portarsi a quota 22, a pari punti proprio con la Fermana, portandosi al di sopra della linea rossa e ad appena tre punti da un Cesena in crisi nera (ko in casa contro il Carpi). Il Ravenna fa anche "pace" col Benelli, tornando a vincere tra le mura di casa dopo ben quattro mesi.