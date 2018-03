Serie C, il Ravenna infila la quarta di fila: la salvezza si avvicina

E' un "magic moment" per il Ravenna. La squadra di Mauro Antonioli si è imposta per 1-0 nella sfida al "Benelli" contro il Gubbio, vedendo sempre più vicino il traguardo della salvezza. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato durante un primo tempo avaro di emozioni col solito De Sena, che, al 32esimo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ha trovato la deviazione vincente beffando Volpe. Gli ospiti hanno reagito con Bazzoffia al 34' con una botta da fuori aria. Nella ripresa i giallorossi amministrano, sforando il 2-0 all'87' con Maistrello (bravo Volpe a deviare in calcio d'angolo) e sugli sviluppi dell'azione successiva con Broso.