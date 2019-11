Ravenna inconsistente. Il Carpi gioca a forza 4: il derby è emiliano

Il Ravenna non va lontano dal Benelli. Contro il Carpi la squadra di mister Luciano Foschi è capitolata 4-1. Fatali come spesso accade i primi minuti di gioco, ma per tutto il match gli emiliani sono stati superiori, concedendo poche occasioni alla formazione ospite. Impiega appena 8 minuti il Carpi a sbloccarla con un'incornata su calcio d'angolo di Rossoni. Jelenic per un soffio non trova la rete del 2-0, con la sfera di pochissimo fuori. È di Giovinco la prima occasione per il Ravenna con un tiro da fuori. I padroni di casa cercano il raddoppio in contropiede, arrivandoci vicino col solito Rossoni di testa. 2-0 che arriva al 36' con Biasci.

Ad inizio ripresa gli emiliani la mettono in cassaforte i tre punti con Vano. All'undicesimo parata plastica di Andrea Spurio su un tiro da fuori di Enej Jelenic. I giallorossi però non si arrendono e trovano a sorpresa il 3-1 con un autogoal di Alessandro Ligi. Ma al 25' Biasci la chiude con un calcio di rigore, fischiato per un fallo di mani commesso dal difensore centrale giallorosso. È l'ultima occasione di un match dominato dai biancorossi. Ravenna inconsistente.