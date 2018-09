Ravenna-Monza, decide tutto la rete di Galuppini

La partita si è decisa tutta nei primi minuti del secondo tempo con la ripresa iniziata a reti inviolate e il Monza è in dieci per l'espulsione di Galli. A sbloccare il match sono stati i padroni di casa quando la difesa del Monza ha respinto male un cross, la palla rimanasta al limite dell'area piccola viene raccolta da Galuppini che col sinistro non lascia scampo a Liverani. I padroni di casa in vantaggio di un gol e di un uomo sono una situazione ideale per vincere la gara. Nonostante il vantaggio, il Ravenna prova a chiudere il match con due lunghezze di vantaggio ma, al triplice fischio, decide la rete di Galuppini. Presente allo stadio di Ravenna Adriano Galliani, accompagnato da Ferdinando Casini e Arrigo Sacchi, che non si è sottratto ai selfie.