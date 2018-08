Ravenna, pari col Mezzolara nel test amichevole

Nel giorno dell’annuncio ufficiale dell’arrivo dal parma dell’attaccante Manuel Nocciolini, un vero colpo di mercato destinato ad elevare il tasso competitivo della squadra e ad infiammare una tifoseria apparsa già molto calda ed entusiasta come si è visto in occasione del derby di Coppa col Rimini, il Ravenna compie un altro passo avanti sulla strada del campionato impattando con il Mezzolara nel test amichevole di sabato pomeriggio giocato a Glorie.

Finisce 1-1 con la rete di Sala sul finire del primo tempo, meglio interpretato dai bolognesi, apparsi organizzati, agili e manovrieri, e con la capocciata di Selleri ad inizio ripresa, a sancire una reazione apprezzabile e significativa dei giallorossi, più grintosi e determinati e decisamente più concreti, in questo scorcio di partita, anche se appesantiti dai carichi di lavoro.

Partita vivace e giocata a buon ritmo nonostante il caldo e l’umidità. Moduli speculari in campo, con mister Foschi che collauda due formazioni concedendo più minutaggio solo a Siani, riproponendo Selleri esterno nel tridente offensivo. "Il Mezzolara ci ha messo in difficoltà – ammette il tecnico del Ravenna – e noi abbiamo fatto diverse cose che non dobbiamo fare e di questo non posso essere contento. Mi è piaciuta invece la reazione del secondo tempo, in cui abbiamo giocato con più grinta e con più rabbia. Questo test ci aiuta a capire che se non interpretiamo bene le gare con la testa giusta rischiamo di correre e di fare il doppio della fatica, non ci divertiamo e ci arrabbiamo”.

Ora il programma degli allenamenti proseguirà fino a lunedì 13, poi uno stacco per Ferragosto e dopo la ripresa dei lavori, è stata fissato per lunedì 20 agosto un nuovo test agonistico, con la partecipazione, ormai tradizionale, al triangolare di Sesto Imolese nell’ambito del Memorial Lama-Bettini.

Il tabellino

Ravenna-Mezzolara 1-1

RAVENNA 1’ tempo (4-3-3): Spurio; Scatozza, Pellizzari, Boccaccini, Barzaghi; Sabba, Jidayi, Trovade; Galuppini, Magrassi, Siani.

MEZZOLARA 1° tempo (4-3-3): Malagoli; Grandini, Pappaianni Lenzi, Dall’Osso, Lo Russo; Rigon (36’ Tomatis), Mutti, Mezzetti; Nicoli, Sala, Sereni

RAVENNA 2’ tempo (4-3-3): Venturi; Eleuteri, Ronchi, Lelj, Bresciani; Papa, Martorelli, Maleh; Selleri, Raffini, Siani (38’ David). A disp.: Billi. All. Foschi.

MEZZOLARA 2° tempo (4-3-3): Malagoli (24’ Di Berardino); Marzio, Ferrari, Chmangui, Pelliconi (29’ Capitanio); Targa, Tomatis, Mazzoni; Sereni (30’ Barreca), Kharmoud, Bertoncelli. A disp.: Pressato. All.: Togni.

ARBITRO: Vucaj di Ravenna.

RETI: 36’ pt Sala, 5’ st Selleri.