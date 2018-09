"Ravenna Running Tour", oltre 1400 presenze: i vincitori

Si è chiuso con una bella giornata di sport e divertimento, nonostante le nuvole nere che si sono stagliate all’orizzonte per tutto il pomeriggio, il circuito "Ravenna Running Tour" che ha animato i tre Lidi Nord delle spiagge ravennati. Dopo le prove a Marina Romea e Casal Borsetti è andata in scena a Porto Corsini la "Rum in the sea", organizzata in collaborazione con la Pro Loco cittadina e l'Adriatico Wind Club. La prova ha indirizzato gli oltre settecento partecipanti odierni nella pineta della zona e successivamente sulla Diga Foranea più lunga d’Italia in uno scenario suggestivo e spettacolare incorniciato dal mare.

Una terza giornata che ha confermato la bontà della proposta di Ravenna Runners Club e l’apprezzamento dei tanti partecipanti che nel complesso dei tre giorni di gare e camminate hanno consentito di raggiungere la quota di oltre 1400 presenze. Per quanto riguarda i risultati della gara competitiva di Porto Corsini su 8,200 chilometri, nella classifica generale da segnalare il terzo successo consecutivo di Lorenzo Fuschini della società Rimini Nord S. Arcangelo che ha fatto registrare il tempo di 28’14’’. Dominio assoluto anche nel settore femminile, dove a vincere la terza gara consecutiva è stata ancora Celeste Ferrini tesserata per la Gs Gabbi Bologna che ha concluso le sue fatiche in 31’55”.

Si è così conclusa anche la seconda edizione di "Ravenna Running Tour", un circuito di gare e camminate ludico motorie pensato sia per atleti che per famiglie, con l’intento di valorizzare ulteriormente il territorio dando modo a runner locali e turisti di ammirare angoli naturali di assoluta bellezza, da riscoprire nei percorsi promozionali del ravennate.

I vincitori di categoria nella tappa di Porto Corsini

Cat. A Lorenzo Fuschini Rimini Nord S. Arcangelo 28’14”

Cat. B Lorenzo Ferruzzi Avis Castel S. Pietro 29’14”

Cat. C Ugo Moroni Avis Castel S. Pietro 30’45”

Cat. D Alberto Gruppioni Podistica Pontelungo Bologna 32’57”

Cat. E Celeste Ferrini Gs Gabbi Bologna 31’’55”

Cat. F Stefania Pilotti Pol. Ponte Nuovo Asd 35’09”

Cat. G Monica Casadio Pol. Ponte Nuovo Asd 36’42”

Al termine della terza prova sono andati in scena anche le premiazioni dell’intero tour con i seguenti vincitori, stabiliti attraverso la somma dei tempi fatti registrare nelle tre prove:

Primo Classificato Assoluto Lorenzo Fuschini Rimini Nord S. Arcangelo 1h42’11”

Secondo Classificato Assoluto Flavio Monteruccioli Avis Castel S. Pietro 1h43’54”

Terzo Classificato Assoluto Roland Rigotti Tsv1862 Neuburg (Germania) 1h45’15”

Prima Classificata Assoluta Celeste Ferrini Gs Gabbi Bologna 1h59’56”

Seconda Classificata Assoluta Samantha Suprani Atletica Mameli Ravenna 2h11’55”

Terza Classificata Assoluta Monica Casadio Pol. Ponte Nuovo Asd 2h17’46”