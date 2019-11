Ravenna sprecone, un ordinato San Marino prende i tre punti

Si gioca sotto la pioggia la quarta giornata di campionato tra Ravenna Women e San Marino Academy. Le ragazze di Mister Piras in cerca della prima vittoria stagionale, così come le ospiti, soffrono le ripartenze del San Marino, nonostante ciò, si registrano molte più occasioni delle giallorosse, da evidenziare le due clamorose occasioni avute da Razzolini al secondo e al quarto minuto non concretizzate. Al quinto minuto, occasionissima anche del San Marino grazie ad una palla lunga dalle retrovie, a scavalcare il centrocampo che arriva a Barbieri che si invola da destra, entra in area, tiro in diagonale ma Copetti dice di no. Dal ventesimo al quarantacinquesimo forcing del Ravenna che colleziona altre 3 palle gol con Moscia, Razzolini e Burbassi che non sono andate a buon segno. All’intervallo, la partita è ferma sullo zero a zero. Inizio ripresa sulla falsa riga del primo fin quando all’undicesimo minuto si presenta un batti e ribatti in area, si prova un rinvio sbilenco ma la palla arriva tra i piedi di Menin che controlla, si gira sulla destra e la mette in rete. Reazione del Ravenna molto disordinata, il San Marino si difende con ordine giocando di ripartenza. Da sottolineare gli ottimi interventi del portiere san marinese che neutralizza, tra gli altri, una saetta da fuori area di Barbaresi indirizzata sotto la traversa con un colpo di reni che mette in alto e fuori il pallone. Il fischio finale arriva dopo quattro minuti di recupero.