Ravenna suona il Jazz a Piacenza e guarda tutti dall'alto in classifica

E' una Ravenna che si conferma ossoduro da battere in trasferta. La squadra di coach Massimo Cancellieri vince in rimonta una partita che l’Assigeco ha condotto per due quarti, trovandosi capolista con 8 punti insieme Verona, Ferrara e San Severo. Dopo aver avuto la capacità di reggere l’urto iniziale, prendendo le misure ad un super Ferguson (incontenibile nei primi venti minuti, reso inoffensivo nei secondi venti), i giallorossi sono riusciti a mettere il naso avanti nel punteggio, restando in vantaggio fino alla fine con una grande prova difensiva. Quattro giocatori in doppia cifra per l’OraSì (Potts, Thomas, Chiumenti e Treier), ma è ancora una volta la forza del gioco di squadra l’arma vincente di coach Cancellieri, che inanella la quarta vittoria su cinque partite.

"Siamo partiti molto morbidi, non era facile recuperare le energie fisiche e mentali dopo la gara di domenica - afferma coach Cancellieri -. I giocatori hanno reagito in maniera superlativa, per vincere in trasferta bisogna giocare duri in difesa e negli ultimi tre quarti Piacenza non ha superato i 19 punti. Sono stati bravi a cercare falli piuttosto che cercare tiri improbabili, sono stati bravi ad aiutarsi e fin quando riusciremo a mantenere questo trend possiamo produrre una pallacanestro efficace e capace di creare qualcosa che ci leghi alla città. Spero che i tifosi abbiamo apprezzato, più che il risultato, il modo in cui è arrivato. E capiscano l’attaccamento alla maglia della squadra. Bravi tutti ma voglio sottolineare la difesa di Venuto, che oggi è stata superlativa soprattutto su Ferguson negli ultimi due quarti".

La partita

L'OraSì scende in campo con Potts, Thomas, Chiumenti, Marino, Sergio. La tripla di Ferguson apre i giochi a favore di Piacenza, che vola sul 9-2 costringendo coach Cancellieri al time out dopo meno di tre minuti. Gasparin punisce ancora dall’arco (12-2), poi sei punti di Chiumenti tengono in scia l’OraSì (14-8). Ferguson è un fattore (13 punti per lui nel quarto), poi una tripla di Potts e due punti di Thomas riportano sotto Ravenna (19-15). Il primo quarto si chiude sul 26-20.

Hall apre le danze nel secondo quarto, poi 5 punti di Ravenna valgono il 29-25. Ravenna inizia a difendere meglio fino alla tripla di Piccoli del 35-27. Treier, uno dei più positivi in questa fase per l’OraSì, mette il 35-29, poi Venuto firma il -4. Gara nervosa, tecnico al coach dell’Assigeco e a due minuti dalla fine Treier commette il suo quarto fallo. Potts e Thomas firmano il -2 che manda le squadre all’intervallo (41-39).

Terzo quarto con Potts, Jurkatamm, Thomas, Chiumenti e Marino in campo. Una tripla di Potts dà il primo vantaggio della partita all’OraSì (43-44), poi Chiumenti in penetrazione (43-46). Tommaso Marino in entrata firma il +5 OraSì (45-50), time out Piacenza. Ravenna arriva anche a +7 con Thomas, poi si rivede Ferguson (48-52), che viene comunque contenuto ottimamente dalla difesa giallorossa. Si va all’ultimo intervallo breve sul +5 OraSì (53-58).

Treier mette la tripla del +8 (55-63), Chiumenti lotta sotto le plance e l’OraSì mantiene sempre un piccolo margine di vantaggio che non scende mai sotto i 5 punti. Un canestro di talento di Mike Hall è l’ultimo sussulto per l’Assigeco (64-70), poi dalla lunetta l’OraSì legittima il successo. Finisce 68-75 e l’OraSì conquista la sua quarta vittoria in campionato.

Il tabellino

Assigeco Piacenza: Montanari NE, Ferguson 23, Faragalli NE, Molinaro 7, Rota, Piccoli 3, Ihedioha 2, Turini, Santiangeli 10, Jelic NE, Hall 12. All.: Ceccarelli. Assistenti:

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 19, Jurkatamm 3, Thomas 18, Chiumenti 14, Marino 3, Zanetti NE, Treier 13, Venuto 6, Seck NE, Sergio, Bravi NE. All.: Cancellieri. Assistenti: Bulleri, Taccetti.

Parziali: 26-20, 15-19, 12-19, 15-17

Piacenza: da due: 18/34, da tre: 7/28, rimbalzi 40

Ravenna: da due: 20/40, da tre: 5/18, rimbalzi 39