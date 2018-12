Il Ravenna riceve una Ternana arrabbiata: "Ci aspetta una partita molto complicata"

Nel match di sabato sera alle ore 18,30 i romagnoli affrontano la squadra giudicata da tutti fuori categoria per il girone, ma che non sta dimostrando sul campo lo strapotere attribuitole dagli addetti ai lavori ed hanno vissuto l’ultima settimana in ritiro. Dall’altra parte i giallorossi sono forti di una classifica che li vede stabilmente nella zona playoff e sono carichi di entusiasmo dopo la meritata vittoria su un campo difficile come quello del Menti di Vicenza, ma anche consapevoli che qualsiasi possibile calo di tensione possa essere fatale, ed in un girone equilibrato e con la classifica corta com’è il gruppo B di quest’anno.

Gli avversari da questo punto di vista non dovrebbero lasciare adito a questo tipo di disattenzioni, scorrendo l’organico rossoverde infatti si trovano in ogni ruolo dei pezzi da 90 che potrebbero fare le fortune di qualsiasi squadra di serie C, e non solo, Marilungo, Vantaggiato, Defendi, Vives, Lopez e la lista potrebbe continuare, d’altronde anche la panchina affidata a Luigi De Canio palesa le chiare ambizioni della Ternana di riappropriarsi quanto prima della serie cadetta. La classifica attuale vede il Ravenna FC solo un punto al di sotto degli umbri ai quali però manca ancora da disputare un recupero contro la Sambenedettese. Dal punto di vista dell’infermeria tutti a disposizione di mister Foschi tranne Maleh, che tornerà a disposizione verosimilmente dopo la sosta del campionato.

L’imminente arrivo delle festività natalizie sarà percepibile anche allo stadio Benelli, la società infatti ha organizzato per l’occasione l’iniziativa #NatalealBenelli invitando, con il patrocinio del Comune di Ravenna, tutti gli studenti delle scuole elementari ad entrare omaggio allo stadio (ritirando il biglietto alle casse). Chi si presenterà invece con il cappello da babbo Natale, oltre a proteggersi dal freddo potrà acquistare il biglietto a tariffa ridotta. Nell’intervallo verranno distribuiti dolciumi a tutti i ragazzi.

Se sugli spalti il clima sarà festoso, sicuramente il sano agonismo in campo non si farà attendere, al riguardo Luciano Foschi analizza così il match: “Ci aspetta una partita molto complicata perché sulla carta affrontiamo La squadra del girone, lo sappiamo tutti e lo sanno anche loro, se si guardano i nomi ha una rosa da serie B. Però anche loro stanno avendo delle difficoltà perché questo è un campionato molto difficile e ricco di equilibrio, pertanto anche questa deve essere una partita dove entrare in campo determinati a fare il massimo per fare punti e portare a casa un risultato importante che ci possa avvicinare un altro passo al nostro obbiettivo.”