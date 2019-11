Ravenna Women FC, pareggio amaro in Veneto. Il coach: "Nulla da rimproverarci"

Ennesimo pareggio amaro per le Ravenna Women FC. Si gioca a Vittorio Veneto la sesta giornata di campionato. Le leonesse galvanizzate dalla vittoria contro il Chievo, le venete vogliono rifarsi dalla sconfitta di San Marino. Una partita importantissima per entrambe le compagini. Piras non cambia modulo e rimane sul 4-4-2 grazie al quale ha ottenuto i tre punti preziosissimi contro le veronesi. Come ormai è routine, parte forte il Ravenna che tiene le redini del gioco per gran parte dei 90 minuti. Un primo tempo sfortunato con due occasioni di Cimatti prima e Picchi poi che non sbloccano il risultato. Partita caratterizzata da falli e tiri in porta ma il primo tempo termina in pareggio a reti bianche.

Secondo tempo sulle orme del primo con le romagnole che tentano in tutti i modi di mettere la palla in rete. È il Permac, invece, al trentasettesimo a cambiare il tabellino grazie ad un cross indirizzato verso la porta di Mella che Piai appoggia in rete.

Le speranze sembrano ormai perse quando al quarantatreesimo capitan Cimatti viene atterrata in area ottenendo un rigore e la conseguente espulsione del portiere veneto per proteste. La stessa Simona si presenta sul dischetto e realizza il gol del pareggio, La partita finisce 1-1 con 4 minuti di recupero.

Queste le parole di Mister Piras: “Un’altra partita in cui non ho da rimproverare nulla alle mie ragazze. Abbiamo lottato e creato, peccato per le due occasioni di Cimatti e Picchi nel primo tempo. Secondo tempo potevamo sicuramente mettere la palla in rete in più occasioni con Cimatti e un gran tiro da fuori di Burbassi salvato dal loro portiere che ha messo in sicurezza il risultato. Poi la doccia fredda. Come dicevo non ho niente da rimproverare alla squadra, vorrei solo un po’ più di cinismo sotto porta. Anche oggi una buona prestazione ma pochi punti”.

TABELLINO

Permac Vittorio Veneto – Ravenna Women FC 1-1

Serie B 6^ Giornata s.s. 2019/2020

Permac Vittorio Veneto: Reginato, Martinelli, Tomasi, Foltran, Piai (37 2T Domi), Frizza, Cimarosti (1 2T Stefanello), Caccamo (26 2T Mella), Furlan (32 2T Zannoni), Tommasella, Mantovani. A disp: Sovilla, Bonassi, Modolo, Zilli.

All. Bortoluzzi Diego