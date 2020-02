Ravenna Women, Vittoria in trasferta e quarto posto in classifica

Vittoria in trasferta e quarto posto in classifica per le donne del Ravenna Women. Ottima prestazione delle leonesse che permette il salto in classifica proprio sulla Riozzese. Agganciato il quarto posto in solitaria. Un primo tempo nettamente superiore quello del Ravenna che mastica buon gioco e crea occasioni su occasioni. Già al quinto minuto la sblocca Montecucco che da destra si accentra e fa partire un bolide che si insacca sotto la traversa. Intensità e carattere limitano fortemente i tentativi avversari che non riescono mai a impensierire la difesa giallorossa. Nel secondo tempo il calo di ritmo lascia spazio all’unione e al voler soffrire insieme delle ragazze di Piras che non abbassano mai la guardia. Le ravennati allungano ancora grazie ad un tiro di capitan Cimatti che viene deviato in rete da una spizzata del difensore lombardo che mette un po’ di tranquillità alla partita, forse troppa, perché la solita Codecà, tra le migliori marcatrici del nostro campionato, accorcia le distanze al 23esimo del secondo tempo. Da lì in poi altre occasioni giallorosse che arrivano al triplice fischio con i 3 punti in tasca e il quarto posto in cassaforte.

Queste le parole di Mister Piras: “Tre punti d'oro in un campo difficile, un ottimo primo tempo dove avremmo meritato il doppio vantaggio. Nella ripresa dopo il loro goal abbiamo abbassato ulteriormente il baricentro soffrendo la loro veemenza fisica, ciò nonostante abbiamo avuto tre occasioni per chiudere la gara anzitempo, comunque le ragazze son state brave ad amministrare una gara non certo facile.”

E Arianna Montecucco, numero 10 giallorosso: “Buon risultato in un campo difficile, abbiamo sin da subito pressato tantissimo cercando di imporre il nostro gioco, il primo tempo molto intenso con buone azioni create, il secondo abbiamo un pochino calato l’intensità ma siamo rimaste comunque unite, ci siamo aiutate e abbiamo portato a casa i 3 punti da SQUADRA con carattere e determinazione. Sono molto felice. Sono contenta per il goal ma era più importante portare a casa i 3 punti per continuare partita dopo partita a dire la nostra in questo campionato

TABELLINO

Riozzese – Ravenna Women 1-2

13^ Giornata di Campionato Serie B s.s. 2019/2020

Marcatori:

5’ 1T Montecucco (Ravenna)

5’ 2T Autogol Galbiati (Riozzese)

21’ 2T Codecà (Riozzese)

Ammonizioni:

Picchi (Ravenna)

Belloni (Riozzese)

Riozzese: Ballabio, Galbiati, Tugnoli, Postiglione (29’ 2T Zecchino), Codeca, Belloni (10’ 2T Grumelli), Dugo, Straniero (39’ 2T Spinelli), Rognoni, Dossi, Redolfi (39’ 2T Oleotti).

A disp: Selmi, Zanetti, Lecce, Callovini, Pea.

All. Salterio Roberto

Ravenna Women FC: Copetti, Capparelli, Giovagnoli, Greppi, Vergani, Barbaresi, Picchi, Moscia, Razzolini, Cimatti, Montecucco (30’ 2T Burbassi)

A disp: Guidi, Calli, Cinque, Filippi, Raggi

All. Piras Roberto.