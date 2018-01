Motociclismo, Marco Faccani annuncia il ritiro: "Non volevo più pesare sui miei genitori"

Marco Faccani ha deciso: a soli 23 anni ed un titolo europeo nella classe Superstock 600 ha deciso che è arrivato il momento di appendere il casco al chiodo. Il ravennate non abbandonerà l'ambiente dei motori, dedicandosi alle livree di moto e caschi in uno studio grafico tutto suo. Intervistato dal portale "Corsedimoto.com", Faccani ha confessato di esser arrivato alla decisione dopo una serie di valutazione. "Mi dispiaceva continuare a pesare sui miei genitori". E così "Facca" dedicherà il suo futuro "su qualcosa che mi possa garantire stabilità e un ritorno economico e fare il pilota non mi garantiva nessuna delle due cose". Il ravennate è reduce da un 2017 agrodolce, con apice la vittoria di Misano. Un successo che "aveva un po’ riacceso le motivazioni, ma le gare successive sono state difficili come le prime e questo mi ha spinto ancor di più verso la decisione di fermarmi". E la triste realtà del Motorsport:"A meno che non sia tra i migliori nei campionati più importanti, un pilota investe soldi e rischia la vita per tornare a casa con nulla".