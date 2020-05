Roberto Mancini è intervenuto al corso Uefa C di Ravenna

Venerdì a conclusione della parte teorica del Corso Uefa C di Ravenna super ospite d'onore: il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Intervenuto grazie all'amicizia con l'ex compagno Ivano Bonetti, il Ct azzurro ha risposto a tutte le domande poste dai corsisti sia sulla sua esperienza da calciatore sia soprattutto su quella da allenatore, sia all'estero che in Italia con uno sguardo speciale per i settori giovanili. Mancini infine ha fatto un augurio sincero a tutti i corsisti esortandoli ad essere nella vita e in campo educatori oltre che allenatori.

