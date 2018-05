Rugby, i porpora oro conquistano la permanenza in serie C1

I porpora oro non solo hanno conquistato una meritata permanenza in serie C1, ma con la vittoria di domenica hanno raggiunto il terzo posto nel girone. La gara contro il Fano è stata interpretata ottimamente dai ragazzi di Mingolini e Cotignoli, avendo avuto il sopravvento nettamente dopo 80 minuti di gioco, in vari frangenti in modo galvanizzante. La partita è stata comunque tirata e in alcune situazioni i marchigiani hanno messo in difficoltà la difesa ravennate, soprattutto in mischia chiusa, noto punto debole del Ravenna, in particolare all’inizio della ripresa. Pur subendo in mischia chiusa, la difesa porpora oro ha retto molto bene, rilanciando il gioco con azioni offensive che partivano dai punti di incontro, nei quali tenacemente si conquistava il pallone, dalle preziose mani di Marian e che proseguivano attraverso la partecipazione corale di tutto il XV, attraverso una serie infinita di offloads che mai, quest’anno, si erano visti in tale numero.

Il Ravenna Rugby, finalmente in campo con la miglior formazione possibile e a ranghi completi, ha dimostrato che se avesse avuto la capacità per tutto l’arco del campionato di disporre appieno del proprio organico, avrebbe probabilmente potuto disputare la poule promozione anziché quella per la salvezza. Dopo un inizio sconcertante nel quale sono stati buttati al vento parecchi punti al piede, il Ravenna marca una meta con Max Gardini che caparbiamente schiaccia oltre la linea dopo un’azione nata da una touche e successiva maul avanzante. Altrettanto spettacolare la meta di De Zerbi che di forza supera un paio di avversari a seguito di una mischia vincente. Segna la terza meta Cersosimo, anche questa splendida, scaturita da uno scambio dell’ovale con Bado e finalizzata da un cambio di direzione che trova lo spazio per marcare.

Nella ripresa i porpora oro marcano altre tre mete con Xella, con Collu con una esecuzione perfetta per l’apertura millimetrica del pallone da parte di Bado per le mani dell’ala che, velocissima, risulta imprendibile per la difesa marchigiana ed ancora con Cersosimo che riceve l’ovale da Trolio, il quale, intelligentemente, effettua una rimessa in gioco rapida da touche, permettendo all’apertura ravennate di depositare oltre i pali. Preziosità di Sangiorgi nella trasformazione che realizza di drop. Da segnalare, infine, l’addio al rugby giocato da parte di Fabrizio Gardini che alla soglia dei 40 anni ha disputato l’ultima partita, decidendo di abbandonare l’attività agonistica. Da rimarcare anche il raggiungimento della 100esima partita disputata dal capitano Bruno Xella.

Ravenna Rugby – Rugby Fano 38 - 22 (primo tempo 17 - 10) (mete 6-3 ) (punti in classifica 5-0)

Formazione del Ravenna Rugby: Bassi, Fattori (dal 30’ 2^t.Zinzani), Benelli (dal 14’ 2^t.Benini), Xella, Gaudenzi, Loforte (dal 1’ 2^t.Biagiotti), Gardini F. (dal 1’ 2^t.Sangiorgi), De Zerbi (dal 20’ 2^t.Tassinari), Marian, Cersosimo, Gardini M., Shehu (dal 37’ 2^t.Deggiovanni), Bado, Cantatore (dal 16’ 2^t.Collu), Trolio.

Marcature: Primo tempo 14’ c.p. non realizato da Cersosimo; al 19’ c.p. realizzato dal Fano; al 22’ meta Gardini M., non trasformata da Cersosimo; al 31’ meta De Zerbi, non trasformata da Trolio; al 35’ meta Cersosimo, trasformata da Trolio; al 40’ meta Fano, trasformata

Secondo tempo: al 15’ meta Fano, non trasformata; al 25’ meta Xella, trasformata da Trolio; meta Collu, trasformata da Cersosimo; al 39’ meta Fano, trasformata; al 40’ meta Cersosimo, trasformata da Sangiorgi

Cartellini gialli: Fano al 29’ primo tempo e al 23’ secondo tempo

Arbitro: Sig.Spirito (Po)