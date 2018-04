Rugby, non riesce l'impresa contro Imola ai porpora oro

Non riesce neanche contro l’Imola l’impresa al Ravenna Rugby. Avversari molto concentrati e vogliosi oltremisura di battere una cugina di franchigia che comunque si sono dimostrati più forti in ogni situazione. Il Ravenna di questo periodo difficilmente può dare di più, organico carente, infortuni, scarsa partecipazione agli allenamenti, defezioni domenicali causate da vari motivi (il Ravenna non aveva trequarti a disposizione in panchina) sono alcune della cause di deludenti prestazioni come quella di domenica.

Dopo un primo tempo tutto sommato decoroso in cui i porpora oro, pur subendo il predominio territoriale avversario, hanno contenuto abbastanza agevolmente gli imolesi, nella ripresa sono sprofondati sotto l’aspetto fisico, incapaci di reagire alla spinta avversaria, anche se penalizzati da due cartellini gialli che la signorina Guastini ha comminato a Bado e Fattori con una buona dose di severità, confermando la propria pochezza tecnica, già ampiamente dimostrata nella prima fase di campionato in un incontro che i ravennati disputarono a Forlì.

Ravenna Rugby-Imola Rugby 7 – 27 (primo tempo 7 – 12) (mete 1-4) (punti in class. 0-5)

Formazione del Ravenna Rugby: Bassi (al 29’ 2^ t.Ibra), Fattori, Zinzani (al 2’ 2^t.Benelli), Gaudenzi, Biagiotti (al 10’ 2^t.Tassinari), Loforte (al 25’ 2^t.Benini), Gardini F. (al 25’ 2^t.Sangiorgi), Xella, De Zerbi, Bado, Cantatore, Gardini M., Deggiovanni, Shehu, Trolio.

Marcature: Primo tempo al 6’ meta Imola, trasformata; al 35’ meta Imola, non trasformata; al 38’ meta Bado, trasformata da Trolio

Secondo tempo al 15’ meta Imola, trasformata; al 22’ c.p. Imola, realizzato; al 40’ meta Imola, non trasformata

Cartellini Gialli: Secondo tempo al 5’ Bado; al 35’ Fattori

Arbitro: Sig.na Sabrina Guastini (Prato)