Rugby, Ravenna soccombe sotto il peso degli imolesi

Contro un Imola che presentava qualche giocatore diverso da quelli incontrati quest’anno, emerge la solita carenza di peso in difesa. Ciò non significa che i porpora oro siano entrati in campo rassegnati: la partita è stata combattuta e in alcuni frangenti anche troppo, visti i cartellini gialli e rossi guadagnati ma, in particolare nel primo tempo, sono stati commessi troppi falli che hanno consentito all’Imola di marcare mete in fotocopia: calcio in touche imolese, susseguente conquista del pallone, maul avanzante e meta subita. Domenica prossima il campionato si fermerà ancora una volta in concomitanza con il sei Nazioni e riprenderà il 4 marzo con un incontro casalingo, avversario di turno il Castel San Pietro.

Imola Rugby - Ravenna Rugby 29 – 7 (primo tempo 24 – 0) (mete 5-1) (punti in classifica 5-0)

Ravenna Rugby: Bassi, Fattori, Zinzani (dal 30’ 2^t.Benelli), Gaudenzi, Biagiotti, Benini (dal 35’ 2^t.Burgalassi), Loforte, Xella, De Zerbi, Cersosimo, Cantatore, Deggiovanni (dal 6’ 2^t.Shehu), Hedli, Gardini M., Trolio

Marcature Ravenna Rugby: 2^ tempo al 5’ meta Cantatore, trasformata da Cersosimo

Cartellini gialli: al 34’ 2^ tempo Fattori

Cartellini rossi: al 25’ 2^ tempo Cersosimo

Arbitro: Battini (Bo)