Rugby, sconfitta netta per il Ravenna ad Ancona

Sconfitta netta quella rimediata dal Ravenna al Campo della Palla Ovale di Ancona. Si è vista una squadra totalmente remissiva, incapace di contenere efficacemente le scorribande dei trequarti di casa e di imbastire azioni d’attacco pericolose. Il dominio anconetano è stato totale, eccezion fatta per la touche, l’unica fase di gioco in cui i ravennati hanno mostrato superiorità agli avversari. Un dominio certamente favorito dagli innumerevoli errori di gestione del pallone, in cui spesso gesti tecnici individuali sbagliati hanno regalato il possesso agli avversari. Per non parlare dei falli commessi, altra nota dolente in una giornata in cui tutto ha girato storto. Non certo il modo migliore per Cantatore per suggellare la centesima presenza in porpora-oro. L’unica meta di giornata è stata marcata da Capone e trasformata da Cersosimo sul finire del secondo tempo, in uno scatto d’orgoglio quanto mai tardivo.

Si complica terribilmente la corsa verso la salvezza, che fino a domenica scorsa sembrava vicina. A tre giornate dalla fine, il margine di vantaggio sul quinto posto occupato proprio dall’Ancona è di soli 8 punti. Considerando che negli scontri diretti i marchigiani sono in vantaggio, un arrivo a pari merito condannerebbe il Ravenna al ritorno in serie C2. Le prossime tre sfide vedranno il Ravenna impegnato nel difficile derby del Lamone domenica prossima a Faenza, la partita in casa con la capolista Macerata e la trasferta a Fano nell’ultima giornata. Una sola vittoria potrebbe non bastare a raggiungere l’obiettivo. Ci pensa l’under 16 a risollevare gli animi in questo weekend. I ragazzi guidati da Torti si aggiudicano con un rassicurante 50-19 il match di andata della prima partita di playoff sul campo del Carpi. Il ritorno è previsto per domenica 28 aprile. La vincente sfiderà la corazzata Pieve di Cento, che ha vinto a mani basse il girone Ovest con un ruolino di marcia impressionante.

Ancona - Ravenna 33-7

Formazione Ravenna RFC: Benelli (Bassi), Fattori, Di Pace, Xella, Sangiorgi, Benini M. (Gardini), Gaudenzi, Biagiotti, Lo Forte (Marian), Cersosimo, Spagnolo, Laghi (Capone), Shehu, Hedli (Benini F.), Cantatore. All. Mingolini.