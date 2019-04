Rugby, seconda vittoria consecutiva per il Ravenna a Castel San Pietro

Seconda vittoria consecutiva per il Ravenna, che sul campo del Castel San Pietro ottiene faticosamente e anche un po’ fortunosamente quattro punti fondamentali per raggiungere la salvezza. Sembra mettersi subito in discesa la partita dei ravennati che nel primo tempo appaiono nettamente dominanti nel gioco. Nonostante ciò sono pochi i punti messi a segno rispetto al volume prodotto, e il tabellone si porta solamente sullo 0-13 con una calcio di punizione di Trolio e due mete non trasformate di Lo Forte e Shehu.

In occasione della seconda meta, Trolio calcia la trasformazione da posizione centrale di drop senza aspettare, sbagliando i pali ma soprattutto facendo ripartire velocemente i castellani da calcio di inizio. Il Ravenna si fa trovare impreparato nello schieramento e subisce una meta beffarda, che porta la squadra di casa sotto break nel punteggio (7-13). Il primo tempo si chiude così, con i primi segni di un inspiegabile cedimento mentale degli ospiti. Il secondo tempo è contrassegnato dal doppio giallo a Trolio, sfortunato protagonista di giornata. Il mediano d’apertura prima lascia i compagni in quattordici per dieci minuti a causa di un “in-avanti” volontario su tentativo di intercetto, poi dopo pochi minuti dal rientro abbandona definitivamente il campo per un placcaggio in ritardo. I gialloblù, galvanizzati dalla meta segnata sul finire della prima frazione, ribaltano l’inerzia emotiva del match, mentre i porpora-oro si fanno prendere dal nervosismo e non riescono più ad esprimere il gioco visto nel primo tempo. Il Castel San Pietro spinge e segna la meta del sorpasso (14-13). Poi la partita prosegue con continui ribaltamenti di fronte e un gioco un po’ caotico da entrambe le parti. Due calci di punizione trasformati da Cersosimo, intervallati da uno per i padroni di casa, permettono al Ravenna di aggiudicarsi l’incontro (17-19).

La prossima partita sarà domenica alle 15:30 ad Ancona. Servirà ben altra prestazione per avere ragione della squadra marchigiana, cresciuta molto nelle ultime settimane. Il risultato sarà determinante per chiudere i giochi sulla corsa alla salvezza. Martedì mattina, grande Festival del Mini Rugby sul campo di casa di Via Isonzo, con oltre centocinquanta bambini delle società Ravenna, Scuola Torre, Cruseri di S.Pietro in Campiano, Cesena, Old Cesena, Cus Ferrara e Rimini che hanno dato vita a uno spettacolare torneo, mentre le famiglie al seguito godevano delle divertenti partite e delle prelibatezze culinarie del ricco “terzo tempo”.

Castel San Pietro - Ravenna 17-19

Ravenna Rfc: Benelli (Bassi), Fattori, Di Pace, Xella, Sangiorgi, De Zerbi, Gaudenzi, Biagiotti, Lo Forte, Trolio, Cantatore, Laghi (Capone), Shehu (Spagnolo), Dimartino (Hedli), Cersosimo. All. Mingolini.