Calcio a 5, magico Russi: vince e conquista la promozione in serie C1

Sabato pomeriggio si è disputata l'ultima partita della regular season dell'US Russi Calcio a 5 a Castel San Pietro Terme contro i padroni di casa. I ragazzi capitanati dal Mr Andrea Balducci hanno colto una meritata vittoria per 4 a 2 contro il Castel San Pietro che ha confermato i "falchetti" al vertice della classifica del campionato di Serie C2.

La vittoria ha consegnato la promozione diretta per la prossima stagione in Serie C1. La favola di questo gruppo di ragazzi continua, da matricola in Serie D la passata stagione, all'ennesima promozione diretta alla serie superiore vincendo il secondo campionato consecutivo.