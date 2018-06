Doping "del tortellino", la tennista Sara Errani squalificata per altri otto mesi

Una mazzata, ma non è però un fulmine a ciel sereno. Dieci mesi di squalifica: il Tas di Losanna rivede in maniera molto dura il caso doping di Sara Errani, la tennista azzurra trovata positiva al letrozolo (sostanza contenuta nei farmaci per combattere il tumore al seno) lo scorso agosto e per questo sospesa due mesi dalla federazione internazionale. La Nado Italia (l’organizzazione nazionale antidoping) aveva fatto ricorso, ritenendo troppo lieve la sospensione. La squalifica terminerà quindi l'8 febbraio 2019.

Sara Errani dovrà anche pagare 4000 franchi svizzeri alla Nado e perde anche tutti i risultati conquistati dopo il ritorno in campo. La positività al letrozolo era emersa in un test il 16 febbraio 2017. Era il famoso caso del “doping al tortellino”: la Errani ha sempre sostenuto di aver assunto la sostanza per una contaminazione alimentare.