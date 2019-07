Scatta all'alba la 'Sveglia Presto Running'

Il 14 luglio alle 5:59 scatta la partenza della sesta edizione della “Sveglia presto running”, la corsa/camminata di 9/5 km organizzata da "Le linci branco podistico". Verrà riproposto l'evento yoga che precederà la partenza della corsa alle ore 5:40. Ritrovo presso il Circolo Arci “Il Botteghino” in via S.Mamante 69 a Faenza per andare a sciogliere le gambe, mentre il sole si alza a illuminare le magnifiche salite e discese di Via Castel Leone, Via Roncona e Via S. Mamante. L’iscrizione alla corsa, al costo di 7 euro fino a un massimo di 150 partecipanti, prevede anche la colazione e il gadget della manifestazione. Per i bimbi sotto i 10 anni nessun costo di iscrizione e colazione offerta. Al termine della gara premiazione a sorteggio tra tutti i partecipanti.