Scherma, lo spadista Greco vince il bronzo ai Nazionali under 17

Lo spadista lughese Simone Greco si è classificato al terzo posto nella prova nazionale under 17, svoltasi a Terni nei giorni scorsi, a cui hanno partecipato quasi 400 atleti da tutta Italia. Dopo aver superato la fase a gironi ed essersi imposto negli incontri a eliminazione diretta, Greco si è dovuto ritirare in semifinale a causa di problemi fisici.

"Rimane un po' di rammarico per il ritiro a cui è stato costretto Simone - commenta la società Schermistica Lughese -. Rammarico che però non offusca l'impresa del nostro schermidore, davvero straordinaria". Lugo ha partecipato alla gara di Terni con otto atleti, tra torneo maschile e femminile. Oltre a Simone Greco, erano presenti Ilaria Battazza, Sofia Billi (che ha ottenuto un ventesimo posto su trecento partecipanti), Federico Carta, Francesco Colombo, Alessandro Fabbi, Guido Pirazzini e Riccardo Zanoni. In questi giorni, inoltre, la Schermistica Lughese è stata impegnata anche a Busto Arsizio, dove si è svolta una prova del Circuito europeo under 23 di spada. In questa gara i colori lughesi sono stati rappresentati da Sara Billi.