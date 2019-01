Scherma: 2 ori e 1 bronzo per il Circolo Ravennate della Spada

Si è svolto nelle giornate 12 e 13 gennaio il “III° Trofeo Città di Ravenna” presso la sala di scherma del Circolo Ravennate della Spada, momento di incontro in preparazione delle prossime prove ufficiali di Federazione, che si terranno agli inizi di febbraio, per le categorie U14; e l’evento intersala, sempre nelle stesse giornate, dedicato agli atleti U10 che si affacciano al mondo della scherma, iniziando ad interiorizzare i regolamenti e facendo conoscenza dei loro prossimi avversari di pedana.



La due giorni, maratona per gli organizzatori, che si sono avvalsi del supporto indispensabile dell’attività di volontariato data dai genitori degli atleti, che hanno messo a disposizione tempo e professionalità, e degli atleti ed ex atleti più grandi che si sono prodigati per arbitrare e supportare i compagni di sala più piccoli, è stata soddisfacente sia per la risposta di partecipazione da parte delle società di provenienza da tutta l’Emilia Romagna e dalle regioni limitrofe, quali Veneto, Marche, Umbria e persino dal Piemonte, sia per i risultati ottenuti dai propri atleti.



Il primo Oro arriva dalla categoria Bambine\Giovanissime (2008-2007) da Elena Antonucci, cat. Bambine, che senza timore affronta la competizione e le atlete anche più grandi lei e supera in finale l’atleta del Circolo Schermistico Forlivese, cat. Giovanissime. Nella stessa competizione, con classifica separata per le due fasce di età conquista il bronzo, per la categoria Giovanissime, Casamenti Anna, che ha scalato la classifica dopo il derby con la gemella Alice, in gara anche Casadio Mariagrazia e il debutto, non senza emozione, di Gelosi Camilla entrambe della categoria Bambine. La competizione più numerosa di questa edizione ha visto in pedana gli atleti delle categorie Maschietti\Giovanissimi (2008-2007): ben 52 atleti. Gli atleti di casa presenti erano Mazzotti Tommaso per la categoria giovanissimi, Bazzocchi Alessio, Costa Mattia G., Santoni Lorenzo e il debuttante e determinato Dradi Alessandro. La categoria Ragazzi\Allievi (2006-2005) ha visto la partecipazione di Pizzo Francesco, Lontani Matteo, Montanari Cristian, Allievi ed Emiliani Alessandro, cat. Ragazzi, che il giorno dopo la loro competizione hanno gonfiato le fila per il supporto logistico. L’evento intersala offre al CRS il secondo Oro, lo porta orgoglioso Zanzi Pietro, che guida la classifica della categoria dei preagonisti piu giovani, Esordienti, seguito dai compagni di sala Romanini Mariasole, che ha ottenuto un ottimo 5° posto, Leiva Simone, e l’esordio di Battistini Annagiulia, Agostini Pietro, Barlini Lorenzo e Dradi Tommaso, tutti applauditi e medagliati per l’impegno profuso. Scalpitano, in attesa della prossima stagione agonistica, gli atleti appartenenti alla categoria Prime Lame, il vivaio del Circolo Ravennate della Spada vede in pedana Shafie Omar, che centra la finale a otto, Brigliadori Alessandro, Bolognesi Federico, Gelosi Lorenzo e Matteucci Giulio, gli ultimi due alla loro prima esperienza competitiva.