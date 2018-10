Scherma, a Novara bronzo europeo per Sofia Billi nella prova a squadre di spada

Una prestazione di alto livello per Sofia Billi alla prima prova del Circuito Europeo Cadetti di spada femminile, svoltasi sabato e domenica a Novara. La schermitrice lughese ha disputato una prova particolarmente brillante nella gara a squadre: assieme alle compagne della rappresentativa denominata "Italia 4", Sofia ha infatti ottenuto ieri una splendida medaglia di bronzo, in una gara a cui hanno partecipato fortissime atlete da tutta Europa. Anche il giorno precedente peraltro aveva ben figurato, classificandosi diciottesima nella prova individuale.

Una menzione merita anche la seconda atleta lughese presente a Novara, Ilaria Battazza, che ha ottenuto un buon piazzamento, superando brillantemente la prova dell'esordio in una competizione internazionale. Un inizio di stagione decisamente benaugurante per l'attività agonistica della Società Schermistica Lughese.