Scherma, a Ravenna tre giorni di gare per i 70 anni del Circolo della spada

Il Circolo Ravennate della Spada presenta un importante evento schermistico a livello nazionale che si terrà a Ravenna nel mese di novembre, la "Prima prova nazionale giovani (U20) alle sei armi". L’iniziativa prevede circa 1500 atleti della categoria U20 appartenenti alle tre discipline schermistiche (Fioretto, Sciabola, Spada) e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti.

In occasione della tre giorni di gare, verrà anche dedicato uno spazio per celebrare i 70 anni di attività dalla fondazione del Circolo Ravennate della Spada asd, che fu fondata nel febbraio del 1949. Alla celebrazione parteciperà il Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso e i presidenti delle passate amministrazioni della nostra Associazione.

“Mi complimento e ringrazio gli organizzatori del circolo ravennate della Spada che promuove l’incontro agonistico e formulo i migliori auguri per i settanta anni di attività a Ravenna di uno sport nobile e antichissimo come quello della scherma - commenta l'assessore allo sport Roberto Fagnani - Un traguardo non facile da raggiungere anche se la nostra città, soprattutto negli ultimi anni, cerca di incentivare e promuovere al massimo lo sport per i suoi riflessi sulla formazione dei giovani, sul benessere e la salute. Lodevole anche l’impegno del circolo nelle scuole con l’attenzione allo sviluppo di un sano spirito agonistico. E’ da rilevare anche la promozione turistica che l’evento svolge di riflesso portando in città tanti partecipanti e le loro famiglie in un periodo meno appetibile e attraente come il mese di novembre”.

Gli atleti ravennati in Gara

Il Circolo Ravennate della Spada parteciperà con sette atleti nella competizione della spada: Alessia Pizzini, Martina Bombardi, Lucia Mazzini, Sophia Eloisa Stella, Stefano Cedrini, Tommaso Saccomandi e il debuttante Matteo Lontani primo anno cadetti, che assieme a Stella ha guadagnato il pass per la competizione ben figurando nella Prova Nazionale Cadetti che si è svoltasi a Legnano a inizio mese.

Programma della gara