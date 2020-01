Scherma, Alessia Pizzini argento alla tappa di Busto Arsizio del Circuito europeo U23

E’ un bellissimo argento quello che brilla al collo di Alessia Pizzini, in forza al Circolo Ravennate della Spada a.s.d., al termine di una giornata agonistica che le ha dato altalenanti sensazioni. Partita in sordina la fase a gironi, cambia il ritmo nel tabellone degli assalti di dirette eliminando una dopo l’altra le avversarie fino all’assalto di finale, trovandosi di fronte Marta Ferrari, atleta dell’aeronautica militare, al termine di una emozionante rimonta Alessia cede sull’ultima stoccata. Questo eccellente risultato conferma le sue qualità tecniche e la mette in luce in vista dei mondiali U20 di aprile a Salt lake City.

Oltre alla spada femminile, la tappa di Busto Arsizio vede in pedana anche gli atleti della spada maschile; a rappresentare la spada Ravennate Manuele Merendi. Ottima la fase a gironi, che chiude imbattuto; affronta il tabellone delle dirette da testa di serie n.1, ma viene fermato dal finlandese Tauriainen ad una stoccata dai sedicesimi.

Non si fermano qui gli impegni dei rappresentanti del sodalizio ravennate. A Cividale del Friuli si tiene la Terza Prova Nazionale Master, che vede il ritorno in gara di Stefano Andrini, categoria Master 1, che lo vede arrestarsi agli ottavi di finale, risultato che stimola ad un miglioramento in vista delle prossime prove. Ad Imola sono saliti in pedana per la quarta prova del Trofeo Emilia Romagna Cadetti\Giovani Lucia Mazzini per la spada femminile, Cristian Montanari, Francesco Pizzo e Giacomo Faccani per la prova Maschile. Sale sul gradino più alto del podio Lucia Mazzini, portando a due le prove vinte di questo circuito, buoni piazzamenti per la compagine maschile, sempre in miglioramento.