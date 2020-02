Scherma, Alessia Pizzini convocata ai Campionati Europei Cadetti e Giovani

Due atleti emiliano-romagnoli sono stati convocati per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma che si disputeranno a Porec, Croazia, dal 22 febbraio al 2 marzo. Si tratta degli spadisti Federico Pezzoli, dell'Accademia Bernardi Ferrara, e di Alessia Pizzini del Circolo Ravennate della Spada. Pezzoli è stato selezionato per la categoria Cadetti e prenderà parte solo alla prova a squadre, fissata in calendario per martedì 25 febbraio. Pizzini, categoria Giovani, è invece stata scelta come Riserva in Italia, quindi non partirà per la Croazia ma resterà a disposizione in caso di infortuni e contrattempi per una delle titolari.