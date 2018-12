Scherma, Alessia Pizzini convocata in nazionale vola in Spagna per la Coppa del mondo U20

L'atleta ravennate Alessia Pizzini e il suo Maestro Pavlo Putyatin continuano a essere motivo di orgoglio per il Circolo Ravennate della Spada: per il terzo anno consecutivo, la giovane spadista è stata convocata dalla Federazione Italiana Scherma tra le rappresentanti della Nazionale U20. Il fine settimana appena trascorso ha visto tutte le armi impegnate nella Coppa del Mondo U20 e Pizzini è volata in Spagna, a Burgos, dove si è tenuta la gara dedicata alla spada femminile.

Su oltre 200 atlete provenienti da tutti i continenti, la giovane ravennate si impone, fin dalla fase dei gironi, su atlete ben più esperte di lei, per essere poi fermata ad un passo dai sedicesimi di finale dalla coreana Ko Yein, concludendo l'esperienza iberica in una 43esima posizione di tutto rispetto. Un fine settimana dal sapore internazionale: Leonardo Bentivogli, classe 2007, giovanissimo atleta del Circolo Ravennate residente in Olanda, ha portato i colori rosso-oro sulle pedane tedesche a Bocholt, dove conquista un bellissimo argento al Maestro's Klup Challenge U13 che dedica a tutti i suoi Maestri e compagni di sala ravennati.