Scherma, Alessia Pizzini è la nuova Campionessa italiana giovani

Alessia Pizzini è la nuova Campionessa Italiana di scherma grazie all'oro conquistato ai Campionati Italiani Giovani che si sono appena conclusi a Verona. Nonostante una distorsione alla caviglia procuratasi la giornata precedente durante la gara ai Campionati Italiani Cadetti, l'atleta giallorossa ha voluto comunque partecipare all'esclusiva gara tricolore dedicata alla categoria superiore alla sua, con tutta la grinta e la forza d'animo che la caratterizzano, grazie anche agli insegnamenti, non solo tecnici, del Maestro Pavlo Putyatin, anch'egli premiato dalla Federazione Italiana Scherma.

Alla gara ha partecipato, con ottimi risultati, anche la compagna di sala Sophia Eloisa Stella, che senza timore ha dato filo da torcere ad avversarie nettamente maggiori di lei per età, fermandosi alle porte degli ottavi di finale. Ai Campionati Italiani Giovani, la spada maschile bizantina era rappresentata da Giovanni Gueltrini, che ha affrontato ogni assalto con grandi capacità tecniche, così come Martina Bombardi e Filippo Dirani ai Campionati Italiani Cadetti di sabato, entrambi fermati per gli ottavi di finale.