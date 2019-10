Scherma, Alice Casamenti premiata come campionessa regionale e italiana

Domenica, al PalaSavena di San Lazzaro, si è svolta la Festa Regionale della Scherma, evento che vede le premiazioni dei 24 Campioni regionali Gpg (Gran Premio Giovanissimi) e degli atleti regionali che hanno rappresentato l'Italia in occasione degli Europei e dei Mondiali 2018/2019.

Tra i premiati della categoria under 14 Giovanissime, la promettente atleta del Circolo Ravennate della Spada Alice Casamenti, che riceve il premio di Campionessa Regionale dal Presidente del Comitato Fis Emilia Romagna Daniele Delfino. Alice ha vinto i Campionati Regionali che si sono tenuti a Parma lo scorso primo maggio, ignara del fatto che avrebbe conquistato l'oro anche ai Campionati Italiani che si sarebbero svolti da lì a tre settimane a Riccione; infatti Alice Casamenti, oltre a detenere il titolo di Campionessa Regionale, vanta anche il titolo di Campionessa Italiana. Grande la soddisfazione del Maestro Pavlo Putyatin per il doppio titolo di Alice, ora impegnata, insieme ai compagni di sala, a prepararsi per la prima prova di stagione del prossimo novembre, in Veneto.