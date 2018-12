Scherma, argento "brillante" per le atlete più giovani del Circolo della spada

Si è svolto a Forlì nel weekend il "Torneo Monia Noleggi – Coppa di Natale 2018”, manifestazione dedicata alle prove a squadre delle categorie U14 e occasione di incontro per le categorie pre agonistiche. Nella prima giornata di gare medaglia di argento nella categoria Bambine\Giovanissime. La squadra composta da Alice Casamenti, Anna Casamenti, Elena Antonucci, Mariagrazia Casadio e Lavinia Delfino è arrivata al podio dopo essersi qualificata prima al termine della fase a gironi e aver superato nel tabellone delle dirette l’Accademia della Spada Imola e la seconda squadra dei padroni di casa Circolo Schermistico Forlivese. A fermare le nostre atlete davanti al gradino più alto del podio solo la prima squadra di casa al termine di un combattutissimo assalto.

Ottima prova di carattere per le squadre maschili, in fase di test per il prossimo impegno nazionale. Il Circolo Ravennate della Spada porta due formazioni per entrambe le categorie in gara: per la categoria Maschietti\Giovanissimi Leonardo Bentivogli, Francesco Delfino e Tommaso Mazzotti, e la squadra intersocietaria formata da Alessio Bazzocchi, Mattia G. Costa e Francesco Di Chiano (A. S. Imola). Per la categoria Ragazzi\Allievi Alessandro Emiliani, Matteo Lontani, Cristian Montanari e Francesco Pizzo e la debuttante formazione composta da Riccardo De Angelis, Giacomo Faccani e Marco Merola.

La giornata di domenica era anche dedicata alle categorie pre agonistiche; per la categoria Prime Lame si è svolta la prova a squadre, nuova esperienza volta a conoscere la sensazione della coralità della squadra dove tutti i compagni incitano chi è di turno sulla pedana per un risultato che sarà condiviso; il CRS ha schierato in pedana Federico Bolognesi, Alessandro Brigliadori e Gabriele P. Lattanzio. Per la categoria esordienti, prova individuale, ottima prestazione di Mariasole Romanini, che ha conquistato un bellissimo argento in gara mista maschi e femmine, e ottima la prestazione di Simone Leiva, a conferma di una continua crescita e miglioramento motorio.