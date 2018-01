Scherma, bronzo di Alessia Pizzini alla seconda prova Nazionale Cadetti

Continuano i successi di Alessia Pizzini, atleta di punta del Circolo Ravennate della Spada, che, sotto la guida del Maestro Pavlo Putyatin, conquista un importantissimo bronzo alla seconda prova Nazionale Cadetti che si è svolta nel fine settimana a Terni. Fin dai primi assalti di una gara che vedeva impegnate oltre trecento spadiste, Pizzini si è imposta sulle altre atlete fino a raggiungere il terzo gradino del podio, così da ottenere, oltre alla medaglia di bronzo, anche la qualificazione ai prestigiosi Campionati Italiani Cadetti.

Sophia Eloisa Stella, primo anno Cadetti, classificatasi nona dopo aver affrontato i gironi con grandi capacità e concentrazione, si ferma per gli ottavi di finale, guadagnando un bellissimo 19° posto. Martina Bombardi termina una buona gara proprio per mano della compagna di sala Alessia Pizzini, dopo un derby combattuto che si sarebbe volentieri evitato. Protagonista ravennate della giornata dedicata alla Spada Maschile è Filippo Dirani, seguito daI Tecnico Alessandro Mucciarella, che solo per una posizione non accede ai sedicesimi di finale.

Tra i quasi quattrocento partecipanti, buone le prestazioni degli altri atleti del Circolo presenti (Tommaso Saccomandi, Matteo Magrini, Matteo Silvestri, Jacopo Giandoso ed Elia Ercolani). Intanto da Busto Arsizio, dove si svolgeva la gara del Circuito Europeo U23 di Spada, arrivava, da parte del Maestro Stefano Bellomi, la notizia di Emanuele Rocco che per poco ha visto sfumare i sedicesimi di finale, dopo essersi classificato decimo al termine della fase a gironi.