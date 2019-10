Scherma, buona la prova di Sophia Eloisa Stella a Budapest

Lo scorso fine settimana si è svolta la gara internazionale di Budapest del Circuito Europeo Cadetti. Tra le 20 atlete ammesse dalla Federazione Italiana Scherma a parteciparvi, l'atleta del Circolo Ravennate della Spada, Sophia Eloisa Stella che ha disputato sia la prova a squadre che quella individuale di spada femminile. Nella prova a squadre, Sophia e le sue compagne si distinguono nell'assalto contro la Gran Bretagna, vincendo con le atlete d'oltremanica 45 a 24. Nonostante l'ottima prestazione di Stella, le italiane si fermano alle porte degli ottavi per mano della prima squadra statunitense. Alla prova individuale, la giovanissima atleta ravennate, dopo gli ottimi assalti del girone, si qualifica per le dirette e si ferma in 86 posizione su 300 spadiste venute da ogni parte del mondo.