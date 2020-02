Scherma, buona prova per il Circolo della spada ai Campionati italiani a squadre U14

Si sono svolti a Bolzano i Campionati Italiani Under14 di Spada. Presenti per il Circolo Ravennate della Spada la compagine formata da Alessandro Emiliani, Marco Merola e Tommaso Mazzotti, guidati dal Maestro Pavlo Putyatin. Affrontano con determinazione il girone che li vede vincitori di due assalti sui tre previsti; la prestazione fa affrontare con entusiasmo il tabellone dei 64, e gli atleti ravennati inanellano un'altra vittoria nei confronti della società San Paolo di Milano. Lo stop per l’ingresso nel tabellone degli ottavi di finale avviene per mano di Udinese Scherma, lasciando però agli atleti ravennati la consapevolezza di essere in continua crescita agonistica.

Nello stesso fine settimana era di scena a Digione la tappa di Coppa del Mondo U20, che vedeva in pedana Alessia Pizzini per i colori ravennati. Ottima la fase a gironi, nella quale si aggiudica 5 assalti, e per una stoccata non fa bottino pieno. Nel tabellone delle eliminazioni dirette sorpassa facilmente l’inglese Parmar; purtroppo il derby tutto italiano nella fase successiva le preclude l’ingresso al tabellone dei sedicesimi di finale.