Scherma, Cervia sempre presente in Italia e all'estero

Altra trasferta estera in Lussemburgo al Circuito Europei Cadetti “Under 17”, precisamente presso il “Coque Sport Center” per i cadetti cervesi. Greta Carrozza, Massimo Liuzzi e Mattia Liuzzi hanno affrontato prove di spada individuali e a squadre. Bene per Massimo Liuzzi al 26esimo posto nell’individuale e buone le prestazioni di Greta Carrozza e Mattia Liuzzi. Buonissimo risultato a squadre nella spada maschile: quarto posto per il quartetto azzurro composto da Massimo Liuzzi, Mattia Liuzzi, sempre tirando in squadra durante la gara, insieme a due atleti alternandosi del Pro-Vercelli Giacomo Verduchi, Nicolò Cussotto, battuto dall’Estonia per 45-31 per il terzo posto.

Altra trasferta, questa volta in Italia, in casa alla prima prova Nazionali Giovani a Ravenna - Pala de Andrè del 16-17 novembre, dove hanno partecipato per qualifica acquisita precedentemente gli atleti Giulia Amici, Valeria Malavolti, Matteo Galassi, Matteo Rossi nell’arma della spada, mentre nel fioretto l’atleta Beatrice Fava, raggiungendo buone postazioni in un range d’età tra i 14/20 anni.