Scherma, Circolo della Spada di Ravenna: due ori al Trofeo Martignani

Sono due gli ori conquistati dai giovanissimi atleti del Circolo della Spada di Ravenna al Trofeo Martignani che si è tenuto lo scorso fine settimana al PalaLumagni di Lugo: quello di Alessandro Emiliani, per la categoria Giovanissimi e quello di Alice Casamenti per la categoria Bambine, dopo aver affrontato ogni assalto con grandi capacità tecniche e determinazione. Non da meno le prestazioni dei compagni di sala, che, seguiti dai tecnici Emanuele Rocco e Michela Mancinelli, danno ottima prova di sé: Anna Casamenti settima nella categoria Bambine; mentre nella categoria Giovanissime Rachele Baruzzi è sesta ed Elettra Borghesi dodicesima. Per la spada maschile Tommaso Mazzotti si classifica nono nella categoria Maschietti e Riccardo De Angelis sedicesimo nei Giovanissimi. Nella stessa giornata si è tenuta una manifestazione dedicata agli Esordienti ed alle Prime Lame. Tra gli Esordienti si sono particolarmente distinti Pietro Zanzi, Omar Shafie, Matteo Montini, Alessandro Brigliadori, Federico Bolognesi e Simone Leiva Fontana, alla sua prima esperienza.Così come le Prime Lame Elena Antonucci, Niccolò Sonnessa, Mattia Costa, Alessio Bazzocchi, Mariagrazia Casadio, Tomas Carignano, Francesco Errani e Lorenzo Santoni.