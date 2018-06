Scherma, Circolo ravennate della spada: premiata Alessia Pizzini

Durante la cena sociale del Circolo ravennate della spada, svoltasi venerdì al bagno Nautilus di Punta Marina, è stato tributato un riconoscimento particolare ad Alessia Pizzini, classe 2001, che da oltre due anni continua a stupire, affermandosi nelle più prestigiose gare nazionali ed internazionali di spada. Pizzini ha appena chiuso la sua esperienza nella categoria Cadetti in seconda posizione nazionale, per iniziare la sua avventura, l'imminente prossima stagione, nella categoria Giovani, dove esordirà già da Campionessa Italiana di Categoria, certa di una sua convocazione in Coppa del Mondo U20 ai primi di ottobre. Sono intervenuti alla festa, oltre all'assessore allo Sport Roberto Fagnani, Roberta Contoli, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Alfonsine; Daniele Delfino, presidente del Comitato regionale FederScherma Emilia Romagna e Alberto Ancarani del consiglio federale FIS, che hanno premiato gli atleti del Circolo ravennate della spada, presentati dal presidente del Circolo Stefano Bellomi.

L’assessore Fagnani ha ringraziato il Circolo ravennate della spada per l’importante lavoro che svolge tutto l’anno e per gli ottimi risultati raggiunti. Si è poi unito, con tutti i partecipanti, al Circolo stesso nel definire “Alessia Pizzini motivo di orgoglio e di grande soddisfazione; a lei i nostri auguri di continuare in salita il suo percorso, nella certezza che non si dimenticherà mai dei maestri e dei compagni di sala che saranno sempre al suo fianco, in particolare il Maestro Putyatin, che la segue con grande dedizione”. Dall'altra parte, Alessia è orgogliosa sì di rappresentare l'Italia nelle più importanti competizioni internazionali, ma anche i colori del gonfalone di Ravenna, quel giallo e oro che la accompagnano in gara fin dall'età di dodici anni.

TUTTI I NUMERI DI ALESSIA PIZZINI - Non è più un nome sconosciuto, quello di Pizzini, classe 2001, che da oltre due anni continua a stupire, affermandosi nelle più prestigiose gare nazionali ed internazionali di spada. Nata nella sala del Circolo Ravennate della Spada, Alessia cresce sotto la guida del suo Maestro e mentore Pavlo Putyatin, fino a spiccare il volo a fine stagione 2015/2016, con la conquista del podio sia in Coppa Italia Cadetti che ai Campionati Italiani di categoria, così da iniziare l'anno agonistico successivo già dalla quarta posizione del ranking nazionale. Ed è proprio la stagione 2016/2017 che vede l'affermarsi di Alessia Pizzini con l'esordio nella Squadra Nazionale Italiana per rappresentare il tricolore ai prestigiosi Campionati del Mediterraneo.

Convocazione che Pizzini mostra di aver meritato vincendo l'oro individuale. Ma non sarà l'unico: seguono l'oro a squadre vinto a Lussemburgo nel Circuito Europei Cadetti, quello ai Campionati Italiani a squadre B1, che vale la promozione del Circolo in seria A2, altro oro ai Campionati Italiani Squadre Miste, Campionessa Regionale Assoluti (Alessia era al secondo anno Cadetti) e argento alla Prima Prova Nazionale Cadetti. La conquista dell'Europa non si ferma: bronzo individuale di spada nel Circuito Cadetti e bronzo a squadre ai Campionati Europei Cadetti. Pizzini si qualifica a tutte e tre le gare dei Campionati Italiani: Cadetti, ovvero i campionati di categoria, ma anche ai Campionati Italiani Giovani, che la vedono salire sul terzo gradino del podio ed i Campionati Italiani Assoluti. Non c'è che dire, una stagione formidabile. Non è semplice mantenere alte le aspettative quando chiudi la stagione in vetta al ranking nazionale di categoria, soprattutto se hai sedici anni e devi conciliare studio e allenamenti, ma Alessia non delude in nessuno dei due campi, mantenendo voti alti al Liceo Linguistico e dedicandosi con impegno alla scherma, la sua passione sportiva.

La stagione 2017/2018 la vede in forma strepitosa già dalla prima gara europea a Heidenheim, in Germania, nella quale, convocata dal CT della Nazionale Sandro Cuomo, conquista un bronzo a squadre e si classifica settima nella prova individuale. Ma è al Challenge Mondial U17 che si è tenuto in Francia a Grenoble che Alessia raggiunge il tetto d'Europa con la conquista dell'oro, che le vale la convocazione in Nazionale ai Campionati del Mondo U20. Vince un argento alla seconda Prova Nazionale Cadetti, si classifica sesta agli Europei di Sochi, sfiora, con la quarta posizione, la promozione in A1 ai Campionati Italiani a Squadre A2 e si laurea Campionessa Italiana Giovani, dopo essersi qualificata, per il secondo anno consecutivo, ai Campionati Italiani di ciascuna categoria, compresi i Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Milano nella prima settimana di Giugno e dove la giovanissima Alessia dovrà affrontare campionesse olimpiche ben più esperte di lei.

Pizzini chiude la sua esperienza nella categoria Cadetti in seconda posizione nazionale, per iniziare la sua avventura, l'imminente prossima stagione, nella categoria Giovani, dove esordirà già da Campionessa Italiana di Categoria, certa di una sua convocazione in Coppa del Mondo U20 ai primi di Ottobre. Ultimo aggiornamento al curriculum di Alessia Pizzini: giovedì scorso ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti a Milano e si è classificata nona dopo i gironi. Purtroppo ha perso la diretta per un punto, fermandosi così in 18esima posizione, alle porte degli ottavi di finale. Data la giovanissima età, è stata bravissima e come sempre si è distinta: risultato migliore tra le partecipanti della sua stessa categoria (Cadette).