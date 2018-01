Scherma, doppia qualificazione per lo spadista del Circolo ravennate

Grazie ai recenti successi conquistati alle Prove Nazionali di categoria, Filippo Dirani ottiene la qualificazione agli esclusivi e ambiti Campionati Italiani Cadetti, che si svolgeranno a fine maggio a Verona, e alla Seconda Prova Nazionale Giovani. Negli ultimi due anni l'atleta giallorosso si è imposto nelle più importanti gare di spada, sia per quanto concerne la sua categoria, Cadetti, che in quelle superiori - è il Vice Campione Regionale Assoluti.

Alessandro Mucciarella, in collaborazione con gli altri Tecnici di sala, segue in prima persona il percorso di Filippo e si dice molto soddisfatto della crescita personale e sportiva del ragazzo: “Filippo si dedica con costanza e passione agli allenamenti, sa che il percorso è sempre in salita e si sta preparando ad affrontarlo senza che le eventuali difficoltà minino la sua concentrazione e la sua maturità, che dovranno crescere di pari passo sia alla tecnica, che si sta affinando sempre più, che alla preparazione atletica seguita dal mio collega Guido Mazzini”. La Federazione Italiana Scherma ha inoltre comunicato che, insieme a Filippo Dirani e ad Alessia Pizzini, si sono qualificati alla Seconda Prova Nazionale Giovani gli atleti del Circolo della spada ravennate Sophia Eloisa Stella, Martina Bombardi, Tommaso Saccomandi ed Elia Ercolani.