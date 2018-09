Scherma, due atlete lughesi al Circuito Europeo Under 17

La stagione agonistica è appena iniziata e già arrivano le prime soddisfazioni per la Società Schermistica Lughese; soddisfazioni che acquistano un peso ancora maggiore perché riguardano l'attività internazionale. Le atlete lughesi Sofia Billi e Ilaria Battazza sono infatti state ammesse tra le schermitrici che rappresenteranno l'Italia nella prima prova del Circuito Europeo Under 17 di spada femminile in programma alla fine del mese a Novara, dove sfideranno le migliori spadiste del continente nella loro categoria. Mentre Billi ha già disputato diverse gare internazionali, per Battazza si tratta della prima occasione per misurarsi a livello europeo. Questa convocazione costituisce un significativo traguardo per entrambe le ragazze e un motivo di grande orgoglio per tutta la scherma lughese.