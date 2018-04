Scherma, due intensi weekend di gare per i piccoli schermidori cervesi

Ultimi due weekend di gare intensi per i giovani cervesi che si sono cimentati in due trofei nel giro di una settimana. Domenica 25 marzo in quel di Lugo nel trofeo Martignani da segnalare il terzo posto di Mattia Casadei nella categoria giovanissimi, il secondo di Chiara Rossi, il sesto di Licia Mattiello e il decimo di Eva Ronconi nella categoria Prime lame, mentre tra gli esordienti da segnalare il secondo di Greta Merola e il decimo di Luca Righi. Hanno inoltre partecipato con ottime prestazioni Jacopo Budini, Arianna Marini, Giulia Mattiello, Aurora Mongelli, Edoardo Forti, Nicola Sanulli, Samuel Quartieri, Francesca Reale. Nel successivo weekend e precisamente nel sabato di Pasqua, si è svolto all’Isola della Scala il secondo trofeo 'Talenti taglienti' che ha visto la numerosa partecipazione dei piccoli atleti del circolo della spada Cervia che hanno raccolto vari podi con la vittoria di Chiara Rossi e il secondo di Licia Mattiello tra le Prime lame, il terzo di Matteo Utili nei maschietti/giovanissimi, il terzo di Giulia Mihaljević e il settimo di Giulia Amici tra le ragazze/allieve e il terzo di Giulia Mattiello nelle bambine/giovanissime.