Scherma, due podi nazionali per il Circolo della spada di Cervia

Grande prestazione di squadra del Circolo della spada di Cervia-Milano Marittima che, nel Gran Prix nazionale a squadre di Bolzano, ottiene la bellezza di un oro e di un bronzo nella spada Under14. Il weekend ricco di soddisfazioni si è infatti aperto sabato 10 con la vittoria del team composto da Emanuele Gambino, Brando Foschini e Matteo Utili che, al termine di una giornata senza sbavature, si sono imposti per 34 a 33 sulla squadra di Forlì al termine di un derby romagnolo ricco di patos e combattuto punto su punto.

Nei turni precedenti la formazione cervese aveva superato nei quarti la squadra di Lugo ed in semifinale la Pro Patria Busto Arsizio. La prestazione cosi importante è sottolineata anche dal fatto che sia Foschini che Utili appartengono alla categoria d’età inferiore di un anno. Un risultato che hai visto una prestazione di squadra di alto livello tecnico-tattico con una sinergia e uno spirito di gruppo che ha permesso ai tre giovani schermidori di primeggiare su un lotto di ben 45 formazioni. L’intenso fine settimana poi non poteva non finire con un altro podio: domenica 11 il quartetto composto da Edoardo Dell'Accio, Matteo Galassi, Massimo Liuzzi e Matteo Rossi ha conquistato un ottimo bronzo su un lotto di 47 squadre partecipanti. Infatti dopo un girone senza sbavature, la squadra cervese ha superato ai quarti la compagine di Forliì, cedendo poi in semifinale alla forte formazione di Bresso Milano per 45 a 44 al termine di un incontro molto combattuto, giocato sempre sul filo del rasoio. Nella finale per il terzo posto, poi, la formazione cervese è riuscita in rimonta ad avere la meglio sempre per una stoccata sul team di Vercelli in un altro incontro al cardiopalma conclusosi sul 45 a 44.