Scherma, Elena Antonucci argento alla prima prova interregionale Gpg U14

Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica per il Circolo Ravennate della Spada. Le categorie U14 scaldano i motori in vista della prova nazionale del prossimo mese di dicembre e si ritrovano per la “Prima Prova Interregionale” a Conegliano, primo banco di prova della stagione.

Il Circolo Ravennate della Spada schiera in pedana 10 atleti, supportati dai Maestri Pavlo Putyatin e Stefano Bellomi. E’ la categoria Giovanissime a portare al sodalizio ravennate uno scintillante argento, Elena Antonucci conquista il secondo gradino del podio al termine di una gara che la vede sempre in vetta alla classifica: prima dopo il turno di gironi, e assalti delle dirette sempre condotti con ampio margine di vantaggio; solo nell’assalto di finale cede all’avversaria. Nella stessa categoria Mariagrazia Casadio per due sole stoccate non accede al tabellone degli ottavi di finale. Debutto agonistico, nella categoria Maschietti, di Alessandro Brigliadori: timida la partenza nel turno dei gironi, affronta più deciso il primo assalto del tabellone delle dirette, non ottenendo, per una sola stoccata, l’ingresso alla fase successiva.

Nella Categoria accorpata Ragazze\Allieve, 2007\2006, scendono in pedana le gemelle Casamenti Alice ed Anna, cat Ragazze, buono il turno dei gironi, vengono entrambe fermate da atlete della categoria superiore. Buona prestazione per gli atleti della categoria Giovanissimi, in pedana Alessio Bazzocchi e Mattia G. Costa. Il primo affronta meglio la fase a gironi, il secondo si riscatta negli assalti di eliminazione diretta, fermato alle soglie dei quarti di finale dall’atleta forlivese che poi risulterà terzo classificato. Buona prova, nella categoria Ragazzi\Allievi, la più numerosa e complessa per le differenze fisiche caratteristiche di questa fascia di età, di Alessandro Emiliani, Riccardo De Angelis e Tommaso Mazzotti.