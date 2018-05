Scherma, Enrico De Pol e Alice Casamenti vicecampioni regionali Under14

Argento per Enrico De Pol, categoria Ragazzi, e Alice Casamenti, categoria Bambine, bronzo per Rachele Baruzzi, categoria Giovanissime ai Campionati Regionali di Spada U14 che si sono tenuti a Modena domenica 6 maggio. Le giovani promesse del Circolo Ravennate della Spada hanno conquistato il podio dopo aver affrontato ogni assalto con grandi capacità tecniche e concentrazione, acquisite in sala sotto la guida dei Maestri Pavlo Putyatin e Stefano Bellomi, dei Tecnici Emanuele Rocco, Michela Mancinelli, Alessandro Mucciarella e del preparatore atletico Guido Mazzini.

Ottime le prestazioni dei compagni di sala che hanno tenuto alti i colori rosso oro, a partire dalla quinta posizione di Tommaso Mazzotti nella categoria Maschietti e di Matteo Lontani per la categoria Ragazzi; Anna Casamenti, Francesco Pizzo, Giacomo Faccani, Chiara Bongarzone, Elettra Borghesi, Riccardo De Angelis, Alessandro Emiliani e Leonardo Bentivogli, quest'ultimo alla sua prima esperienza italiana. Nella giornata di sabato si sono svolti ad Ancona i Campionati Giovani a Squadre Miste e i campioni italiani uscenti Manuele Merendi, Giovanni Gueltrini, Alessia Pizzini, Martina Bombardi e Sophia Eloisa Stella si sono fermati alle porte della semifinale ai piedi delpodio, in sesta posizione.