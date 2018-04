Scherma, grande prova di Alessia Pizzini ai Mondiali

Un Lunedì dell'Angelo intenso di emozioni per Alessia Pizzini, l'atleta del Circolo Ravennate della Spada seguita dal Maestro Pavlo Putyatin, scesa in pedana a rappresentanza della Nazionale di Spada Femminile ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di scherma Verona 2018. Alessia domina le pedane del Cattolica Center di Verona già dalla fase dei gironi. Dopo aver vinto la prima diretta contro la canadese Zozulya, gli assalti si fanno sempre più impegnativi, tanto da affrontare, per l'accesso agli ottavi, l'ungherese Lili Buki, oro a squadre agli ultimi Europei di Sochi.

L'atleta giallorossa, certo non intimorita, sbaraglia l'avversaria vincendo 15 a 10 (nella foto di Augusto Bizzi, la stoccata vincente di Alessia Pizzini). Solo Kaylin Sin Yan Hsieh da Hong Kong, già Campionessa Asiatica e, da ieri, neo Campionessa del Mondo – si aggiudicherà infatti l'oro avendo la meglio sulla statunitense Vermeule- riesce a precludere l'accesso ai quarti di finale a Pizzini, che chiude la sua avventura ai Mondiali conquistando una lodevole tredicesima posizione, motivo di orgoglio per il Circolo Ravennate della Spada che ringrazia il Maestro Putyatin e la sua atleta per le bellissime emozioni che regalano, oltre ad essere da esempio e fonte di stimolo per tutti gli atleti che ogni giorno varcano le porte della sala per allenarsi.